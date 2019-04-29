السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تُطلق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي غداً



المدينة المنورة24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واس

تُطلق وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة التسجيل الإلكتروني للاعتكاف بعدة لغات من خلال موقع الرئاسة و تطبيق الحرمين غداً.

وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

وأوضح المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بالوكالة عبدالله بن حطاب الحنيني أن وحدة خدمات المعتكفين قامت بالترتيبات اللازمة لتنظيم خدمة الاعتكاف والإشراف عليها وإرشاد المعتكفين, حيث تم تهيئة السطح الغربي للمعتكفين للمسجد النبوي وزيادة كفاءة التبريد فيه، مُبيناً أن فترة الاعتكاف تبدأ من (20) رمضان لهذا العام 1440هـ وحتى نهاية صلاة العشاء من ليلة العيد، وخصصت أبواب خاصة لدخول المعتكفين هي سلم رقم (6) وسلم رقم (10) ومصعد (9) لذوي القدرات الخاصة.

من جهة أخرى, جهزت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية حقيبة للمعتكف تحوي ما يحتاج إليه في اعتكافه (لحاف , مخدة) وكذلك عدة مطويات بلغات مختلفة تبين فضل الاعتكاف وآدابه تكون عوناً له على أداء هذه السنة النبوية يستلمها عند إتمام إجراءات التسجيل من خلال مكاتب خدمات المعتكفين الموزعة على الساحات الغربية والجنوبية من المسجد النبوي.

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15:26ت م

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