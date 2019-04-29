السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرعى ورشة العمل التي تنظمها هيئة السياحة بالمنطقة الأربعاء القادم



حائل 24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واس

يرعى وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ ​الأربعاء القادم ورشة العمل التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بعنوان "استعدادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لموسم حائل 2019" بتوجيه من صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بأهمية تهيئة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص استعدادا لموسم حائل 2019م وذلك في فندق جولدن توليب بحائل.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الخدمات السياحية بالمنطقة لتحقيق التجربة السياحية المتكاملة لزوار المنطقة حيث سيتم خلالها تقديم أوراق عمل لبرامج ومبادرات الهيئة في التنمية السياحية بالمنطقة والتي تشمل مجالات الإقراض والاستثمار والإيواء السياحي وتنمية الموارد البشرية السياحية وكذلك تفعيل البرامج والمسارات السياحية من خلال منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحين.

// انتهـى // ​

15:26ت م

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