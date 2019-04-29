السعودية اليوم / نائب أمير منطقة نجران يرعى حفل اختتام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1439 / 1440



نجران 24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، اليوم حفل اختتام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1439/1440 هـ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، بحضور معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة, مديري الجهات الحكومية، وذلك بمسرح إدارة التعليم الرئيسي.

وفور تشريف سموه الحفل رعى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم الأولى بين التعليم وأمانة نجران تشمل مجالات التعاون لتحسين البيئة والمحافظة على المرافق العامة والعمل التطوعي، والثانية مع مركز الحوار الوطني تشمل تعزيز العمل ونشر ثقافة الحوار الوطني بين أفراد المجتمع، فيما وقعت المذكرة الثالثة بين التعليم وشركة (PL) للتصنيع الرقمي والذكاء الاصطناعي تشمل مجالات الإبداع والابتكار وتسجيل براءة الاختراع وعقد الدورات التدريبية في هذه المجالات.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي كلمة ثمن فيها دعم واهتمام سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه بسير العملية التعليمية بالمنطقة بما انعكس إيجابا على تميز التعليم خلال العام الدراسي الماضي، منوهاً بما يحظى به التعليم في المملكة من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهم الله - شملت جميع المجالات التربوية والبحثية والتطويرية.

تلا ذلك قصيدة شعرية وطنية، ثم تقديم فلماً مرئياً بعنوان "نشرة السابعة" استعرض خلاله إنجازات التعليم خلال العام الدراسي الماضي وما حققته الإدارة من جوائز على مستوى مناطق المملكة، إضافة إلى استعراض أهداف النشاط الطلابي في تعزيز القيم والهوية الدينية والوطنية للطلاب والطالبات.

وفي ختام الحفل كرم سمو نائب منطقة نجران الجهات الحكومية الداعمة والمشاركة في الحفل كما كرم سموه المتميزين من الطلاب الذين حققوا جوائز على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

15:22ت م

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