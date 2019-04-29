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مجموعة مسار التطوعية تحتفل بانطلاق أول تمارينها الرسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
احتفلت مجموعة مسار التطوعية بانطلاق أول تمارينها الرسمية بعد اعتمادها من قبل الاتحاد السعودي لرياضة الدراجات الهوائية بحضور أعضاء مجلس إدارة المجموعة برئاسة مسفر الزهراني، وعدد غفير من منتسبيها ومشاركة عدد من الشخصيات الرياضية.
الجدير بالذكر أن مجموعة مسار تهتم بنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية بين أفراد المجتمع وتحفيزهم لممارسة رياضات أخرى مواكبة لرؤية المملكة 2030، ولديها جدول تمارين أسبوعي واهتمام بالغ بالمشاركات الاجتماعية والتطوعية.
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