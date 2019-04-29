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صحة نجران تحقق المركز الأول في فعالية المشي
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - نجران
أشاد وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود المجلاد بجهود صحة نجران وما تقوم به من أنشطة توعوية وقدّم لها التهنئة لتحقيقها المركز الأول في فعالية امش ٣٠ في دورتها الأولى، جاء ذلك خلال استقباله نائب مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم.
ونوه الدكتور المجلاد خلال اللقاء بأهمية مثل هذه الفعالية الهادفة إلى تعزيز ثقافة المشي لدى كافة شرائح المجتمع ودورها المهم في الوقاية من أمراض السمنة والسكري والأمراض المزمنة لافتاً إلى ضرورة تفعيل الأنشطة التوعوية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع.
بدوره قال الدكتور إبراهيم بني هميم إن صحة المنطقة تعمل على تعزيز صحة المجتمع من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية في مدارس التعليم والمراكز التجارية بإشراف كوادر متخصصة وتفعيل ١٢ يوما عالميا توعويا سنويًا.
وأبان أنه تم خلال شهر أبريل الحالي تفعيل حملة للتوعية بأضرار المشروبات المحلاة حيث استفاد منها أكثر من ٤ آلاف طالب في مدارس التعليم وجميع مراجعي المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.
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