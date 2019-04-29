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2019-04-29 بتوجيه وزير الحرس الوطني.. استبدال مدير وموظفي إحدى الإدارات السكنية متابعات الخليج 365 - الرياض ‏وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة، لمخالفاتهم للأنظمة. Advertisements جاء ذلك استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.









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