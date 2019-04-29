طيران ناس وسابتكو توقعان اتفاقية للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقّعت شركة “طيران ناس” مذكّرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، اتفاقية تعاون تهدف لتقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين في المواسم الدينية بشكل خاص وكافة الأوقات بوجه العموم.

وشملت بنود المذكّرة التزام الطرفين برفع مستوى الكفاءة والخدمات المقدّمة في مجالات عدة منها خدمات النقل بالطائرات والحافلات وسيارات الأجرة داخل المملكة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالسياحة والضيافة والسفر، إضافة إلى ابتكار منتجات وبرامج سياحية مبتكرة تثري تجربة المعتمِر والحاج في المملكة.

من جهته أوضح مدير عام طيران ناس لخدمات المعتمرين زياد شطا أن هذه الاتفاقية تعد جزءاً من استراتيجية طيران ناس الطموحة لتعزيز خدمات المعتمرين والحجاج، والمساهمة في رفع أعدادهم بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة عدد المعتمرين والحجاج في المملكة وجذبهم بشكل دوري، ومواكبة تطلعات العملاء كافة.

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وأشار شطا إلى إطلاق طيران ناس، مؤخراً، برامج تستهدف أكثر من 500 ألف معتمر تحتوي على عروض مختلفة ومتنوعة تشمل النقل والتذاكر والفنادق وزيارة الأماكن الدينية، وتساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات على استكشاف أماكن سياحية في المملكة.

من جهته أوضح أحمد الجهني نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في “سابتكو” عقِب توقيع مذكرة التفاهم أن تلك الخطوة تأتي تماشياً مع توجهات الدولة في تقديم خدمات متكاملة للمعتمرين وزائري بيت الله الحرام، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الحاج والمعتمر وضمن استراتيجية “سابتكو” في تنمية خدمات نقل الحجاج والمعتمرين وتعزيزاً لدورها في صناعة النقل العام وفق منهجية شاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تضمنت بحث سُبل التعاون من خلال شراكة استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين برفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في عدد من المجالات من أهمها خدمات النقل بالحافلات والسيارات داخل المملكة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة لكل من الطرفين.

وأكد الجهني أن “سابتكو” تعمل على توسيع شراكاتها على كافة الأصعدة ذات العلاقة لتقديم خدمات متكاملة على المستويين الداخلي والخارجي، مستفيدة من خبرتها المتراكمة في هذا المجال التي امتدت لأكثر من أربعة عقود من الزمن حيث تعمل “سابتكو” على تنويع عملائها واستقطاب عملاء جدد تفخر بهم كأحد روّاد صناعة النقل العام في الشرق الأوسط.

يذكر أن شركة “طيران ناس لخدمات المعتمرين” المرخّصة من وزارة الحج والعمرة، متخصّصة في توفير خدمات متنوعة للمعتمرين وزوّار بيت الله الحرام منذ لحظة الوصول إلى المغادرة، بدءاً بخدمات الفنادق والغرف، والتغذية، والنقل، وصولاً إلى خدمة المزارات والجولات السياحية.