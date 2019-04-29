تحدید جلسة جدیدة لحمیدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف نجل متابعات الخليج 365 السجین بالولايات المتحدة الأمريكیة حمیدان التركي، عن تحديد جلسة جديدة لوالده أمام لجنة الإفراج المشروط “البرول” يوم الاثنین السادس من مايو المقبل.

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وعبر تركي حمیدان التركي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن تجدد الأمل لديهم في أن يتحقق الفرج لوالده خلال هذه الجلسة.

من جهتها، قالت ابنته لمى التركي إن والدها حميدان التركي سیمثل أمام اللجنة للمرة الثانیة بدون محامیه.

وأشارت إلى أن السبل القانونیة أمامه باتت ضئیلة، سائلة المولى عز وجل أن يسدد كلمة والدها ويقوي حجته أمام اللجنة، ويكتب له الفرج حیث لا يحتسب.