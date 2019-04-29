الارشيف / اخبار السعوديه

تحدید جلسة جدیدة لحمیدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم تحدید جلسة جدیدة لحمیدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-29

تحدید جلسة جدیدة لحمیدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف نجل متابعات الخليج 365 السجین بالولايات المتحدة الأمريكیة حمیدان التركي، عن تحديد جلسة جديدة لوالده أمام لجنة الإفراج المشروط “البرول” يوم الاثنین السادس من مايو المقبل.

Advertisements

وعبر تركي حمیدان التركي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن تجدد الأمل لديهم في أن يتحقق الفرج لوالده خلال هذه الجلسة.

من جهتها، قالت ابنته لمى التركي إن والدها حميدان التركي سیمثل أمام اللجنة للمرة الثانیة بدون محامیه.

وأشارت إلى أن السبل القانونیة أمامه باتت ضئیلة، سائلة المولى عز وجل أن يسدد كلمة والدها ويقوي حجته أمام اللجنة، ويكتب له الفرج حیث لا يحتسب.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحدید جلسة جدیدة لحمیدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا