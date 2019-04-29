“هدف” يدعو المنشآت والجهات التدريبية والطلبة إلى التسجيل في برنامج التدريب “صيفي”

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية والطلاب والطالبات، إلى التسجيل في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، وذلك عبر رابط البرنامج الإلكتروني https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com على أن يتم في خطوة لاحقة عرض الفرص التدريبية من القطاع الخاص والجهات التدريبية من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، ليتمكن الطلاب والطالبات من التقديم على الفرص التدريبية، علمًا أن التسجيل وعرض الفرص التدريبية في البوابة الإلكترونية للبرنامج متاح للجهات والفئات المشار إليها أعلاه خلال الفترة من (23 شعبان الجاري إلى الأول من ذو القعدة 1440 الموافق 28 أبريل 2019 – 02 يوليو 2019)، وسيتم البدء في تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440 الموافق لـ (07 يوليو 2019).

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ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1418/03/01هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 1429/3/8هـ المنظم لعمليات التنفيذ، والذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف. ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب”.

وفي هذا السياق، أكد “هدف”، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة وظيفية في أي قطاع من القطاعات التي نال فيها الدورات التدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج. ويقدم “صيفي” فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.