الان تتابع أمانة جدة تضبط 36 طنا من “البهارات” منتهية الصلاحية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
ضبطت بلدية المليساء الفرعية بأمانة محافظة جدة, مستودعًا مخالفًا يحوي كميات كبيرة من البهارات وتوابل الأطعمة منتهية الصلاحية, قدرت بنحو 36 طنًا، في حملة استباقية قبل دخول شهر رمضان المبارك, نفذتها الأمانة بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية بوكالة الخدمات وفرع وزارة التجارة, على مستودعات المواد الغذائية بأحياء الخمرة, من أجل حماية أمن وسلامة الغذاء بالمحافظة.
وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس أحمد الزهراني, أن الفرق الرقابية, تمكنت من ضبط نحو (1671) كيسًا وكرتونًا من البهارات المتنوعة منتهية الصلاحية, إضافةً لـ 2880 عبوة زعفران غير صالح للاستهلاك، وصادرت موازين ومكائن أختام تواريخ وخياطة أكياس يدوية، مبينًا أن المستودع المخالف يعمل بدون اشتراطات صحية.
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