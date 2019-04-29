“سار”: التحفظ على أحد المتعدين على السكة الحديدية تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أصدرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بيانًا توضيحيًا للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية في محافظة حفر الباطن.

وأكدت “سار”، أنه نتيجة للعبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين والتعدي والتخريب للسياج من قبله، أسفر ذلك عن تعطل ووقوف شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ على المتعدي من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة “سار”، حيث سيتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه. استنادًا للمرسوم الملكي الصادر في 19 / 4 / 1438هـ، علمًا بأن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين، وهي العقوبة التي أُقِرت على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.

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وشددت الشركة، على أن الدولة – رعاها الله – أنشأت وتنشىء المشاريع التنموية في كافة مدن وقرى المملكة بهدف إيصال عجلة التنمية وشمولها كافة المناطق، ليعود مردودها الاقتصادي على الوطن والمواطن، مؤكدة أن الحفاظ على تلك المشاريع والممتلكات العامة مسئولية يشترك فيها الجميع.

وأهابت “سار” بالجميع أهمية وضرورة إتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، والتي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة والابتعاد عن حرم السكة الحديدية وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر المخصصة حفاظًا على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وعلى حياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية.

يشار إلى أن شركة “سار”، تنفذ بشكل دوري حملات توعوية تستهدف ملاك المواشي والرعاة وكذلك المتنزهين في مناطق عدة تخترقها السكة الحديدية، سعيًا منها في رفع الوعي لاتباع إرشادات العبور الآمن للخط الحديدي والتحذير من مخاطر التجاوز الخاطئ للشبكة.