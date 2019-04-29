الان تتابع بالأسماء.. تعليم جدة تعلن حركة النقل للقيادات المدرسية للعام 1440/1441 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365: أعلنت تعليم جدة، اليوم، حركة النقل للقيادات المدرسية للعام الدراسي 1440/1441. وشملت الحركة عدد 324 قائدا ووكيلا، وللاطلاع على تفاصيل الحركة عبر الرابط https://mkkh.co/2GHFeR9

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