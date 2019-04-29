الان تتابع النقل التعليمي يدعو الراغبين للاشتراك في الخدمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 2:51 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 والتسجيل عبر طريقتين الرياض - الخليج 365: دعت شركة تطوير النقل التعليمي، الراغبين بالتسجيل الآن في الخدمة، وذلك إما عن طريق موقع نظام “نور” الإلكتروني التابع لوزارة التعليم (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx )، أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة.

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