شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بإطلاق «صندوق النفقة» رسمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء الصندوق استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.

ويعمل الصندوق على ثلاث مراحل، تمثل الأولى «النفقة الدائمة»، وتشمل من صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية، اعتبارا من 25 ربيع الآخر 1440، إذ يجب على طالب النفقة التقدم لقضاء التنفيذ، ومرور المدة النظامية لتبليغ المنفذ ضده.

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أما المرحلة الثانية فتتم خلال النصف الثاني من السنة المالية 1441/1440 وتمثل «النفقة المؤقتة»، وهي لمن صدر له حكم عاجل أو حكم ابتدائي، مختوم بختم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

أما المرحلة الثالثة فهي في السنة المالية 1442/1441، وتمثل «النفقة العاجلة»، وهي لمن تقدم بدعوى قضائية بطلب النفقة وما زالت دعواه منظورة لدى المحاكم المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم من خلال الرابط الإلكتروني للصندوق (www.nafaqah.sa)، والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، والتحقق من خلال رقم الجوال المسجل في «أبشر» وتقديم الطلب إلكترونيا.