شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الحرس» يوجه باستبدال مدير إدارة سكنية وعدد من موظفيها لمخالفتهم الأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة، لمخالفاتهم للأنظمة. وأوضحت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) أن ذلك جاء استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.



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