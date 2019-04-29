شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

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وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن ناصر بن ثنيان، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير ثامر بن فيصل بن تركي، والأمير سلطان بن بندر بن سعد، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.