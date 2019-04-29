شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» في مكة تبدأ خطة رمضان والإجازة الصيفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية لهذا العام بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين ويعملون على فترتين صباحية ومسائية.

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ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة والأماكن المزدحمة بالزوار وغيرهم من المواطنين والمتنزهين.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل تشمل تغطية المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والشواطئ والحدائق، بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الخطة تركز كذلك على تغطية مراكز الهيئة التوجيهية بجبل النور وجبل ثور وجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة، والجعرانة، التي يكثر ارتيادها من المعتمرين والزائرين، وتغطيتها بالأعضاء الميدانيين من ذوي الكفاءات العلمية والقدرات المهارية العالية والمترجمين بعدة لغات.

وأضاف: دعمت هذه المراكز بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية تحتوي على شاشات عرض وكتيبات ووسائل في العقيدة وأحكام الصلاة والتحذير من المخالفات الشرعية، مع التركيز على على الوجود الميداني، والتوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، مشيداً بالدعم المستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.