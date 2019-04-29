شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء 5 بلديات في جدة يطلعون على مشاريع بلدية الخبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

زار عدد من رؤساء البلديات في محافظة جدة، أخيراً، بلدية محافظة الخبر، حيث ضم الوفد كلاً من رئيس بلدية البلد المهندس ثامر الزهراني، ورئيس بلدية الجامعة لؤي عبدالقادر عبده، ورئيس بلدية ذهبان شذى المهنا، ورئيس بلدية الشرفية هبة البلوي، ورئيس بلدية أبحر الشمالية سمر السلمي، وكان في استقبالهم رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، وبحضور مساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس خالد الجامع، ومساعد الرئيس للخدمات موسى العنزي، ومساعد الرئيس لتقنية المعلومات والخدمات النسائية إيمان الغامدي، وعدد من منسوبي ورؤساء الإدارات بالبلدية، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل وتكثيف العمل المشترك.

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واستعرض المهندس سلطان الزايدي دور بلدية محافظة الخبر ومكوناتها ورؤية ورسالة البلدية في تحويل الخبر إلى منطقة جذب سياحي، وتقديم أفضل الخدمات للقاطنين فيها، كما استعرض أبرز المشاريع الجاري تنفيذها بالخبر، والمشاريع المنجزة والمرافق التي تحتويها.

وأبدى الوفد الزائر إعجابه بما شاهده من تطور كبير تشهده محافظة الخبر ومشاريع يجري إنجازها في كل جزء منها، إضافة إلى المرافق التي تحويها، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على تجربة بلدية محافظة الخبر؛ نظراً لتميزها، وبحث التعاون المستمر بين بلديات جدة وبلدية الخبر، وأوجه التعاون للاستفادة منها.

من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أهمية تلك الزيارات وما لها من أثر في التعاون المثمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التنافس الشريف، مؤكداً رغبة بلدية الخبر في مدّ جسور التعاون والتواصل المستمر مع كافة البلديات في المملكة، وتعزيز تبادل الخبرات، وإتاحة الفرص لمزيد من التعاون البناء، ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في الاستفادة والاطلاع على التجارب الناجحة في كافة المجالات البلدية.