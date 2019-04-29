شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية جنوب مكة» تعيد أراضي حكومية بمساحة 500م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط الحسينية بمكة المكرمة، بمشاركة لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية، عبارة عن عدد من المباني والأحواش بمساحة إجمالية تقدر بـ500 متر مربع مقامة بطرق غير نظامية، وتمت إزالتها إزالة كلية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن اللجنة رصدت العديد من الإحداثات التي أنشأها المخالفون دون مستند شرعي أو نظامي، إضافة إلى عدم وجود رخص بناء عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع، وتبين عدم نظامية البناء فيها.

وأكد قدح استمرار البلدية والجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهماتها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.