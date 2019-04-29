شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية جنوب مكة» تعيد أراضي حكومية بمساحة 500م2 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)
أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط الحسينية بمكة المكرمة، بمشاركة لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية، عبارة عن عدد من المباني والأحواش بمساحة إجمالية تقدر بـ500 متر مربع مقامة بطرق غير نظامية، وتمت إزالتها إزالة كلية.
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن اللجنة رصدت العديد من الإحداثات التي أنشأها المخالفون دون مستند شرعي أو نظامي، إضافة إلى عدم وجود رخص بناء عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع، وتبين عدم نظامية البناء فيها.
وأكد قدح استمرار البلدية والجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهماتها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «بلدية جنوب مكة» تعيد أراضي حكومية بمساحة 500م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.