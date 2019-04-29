شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القريات»: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) اعتمد مدير تعليم القريات الدكتور محمد الثبيتي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1441/1440 بتعليم القريات، حيث جاءت حركة نقل المعلمين والمعلمات لتحقق الاستقرار الوظيفي والرضا وفق المستطاع والإمكانات المتاحة. وأوضح مدير شؤون المعلمين والمعلمات سعد المالكي أن الحركة حققت رغبات ما نسبته 49.73% للمعلمين و35.54% للمعلمات من رغبات المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي. وشكر الدكتور الثبيتي فريق العمل القائم على إنجاز الحركة وما اشتملت عليه من دقة، متمنياً للمعلمين والمعلمات التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.



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