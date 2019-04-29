رابط موقع نظام نور | الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الفصل الدراسي الثاني Noor resultes

نظام نور المركزي الذي يسمح لأولياء الأمور الإطلاع على نتائج إمتحانات أبنائهم في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وقد ازداد البحث عن موقع نظام نور لما يقدمه من خدمات عديدة للطلاب في المملكة العربية السعودية، والسبب في إطلاق المملكة العربية السعودية لموقع نظام نور هو تسهيل الحصول على نتائج الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة،حيث يوجد بهذا النظام كل ما يخص العملية التعليمية للطلاب والمعلمين.

موقع نظام نور

موقغ نظام نور يتيح العديد من الخدمات مثل خدمة تسجيل أطفال الروضه، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين، ولتسجيل الدخول على موقع نظام النور عليك كتابة اسم المستخدم، وكلمة السر ورمز التحقق، يمكنكم الدخول على رابط موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب .

نظام نور برقم الهوية

وقد أنتهت منذ عدة أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1439/1440 لكل طلاب المملكة العربية ، وهم الآن في انتظار ظهور نتائج الامتحانات ، حيث قامت الوزارة بإنهاء كل ما يتعلق بالامتحانات ونتائج الطلبة قبل حلول شهر رمضان المبارك، حتى يستقبل الطلاب وأولياء الأمور الشهر الكريم بدون ضغوط الإمتحانات والنتائج.

وبناء على توجيهات المتحدث الرسمي باسم الوزارة قد تم توفير كل التوجيهات وذلك تسهيلاً على الطلاب من المشاكل التي قد تواجهم في عمليات البحث والحصول على نتائج امتحاناتهم