، فيديو.. لحظة موت عارض أزياء برازيلي على منصة العرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعثره في شرائط حذائه.. وسبب وفاته غير واضح

تعددت الأسباب والموت واحد، فقد كشف شريط فيديو عن لحظة موت عارض أزياء برازيلي إثر تعثره في شرائط حذائه وسقوطه على منصة العرض خلال أسبوع الموضة في ساو باولو، بالبرازيل.

وانزلق تاليس سواريز (26 عاماً) بعد تعثره في شرائط حذائه، أثناء محاولته الاستدارة لمغادرة منصة العرض، واعتقد الجمهور أن انهيار سواريز كان جزءاً من العرض، حتى اندفع عمال الطوارئ إلى المسرح عندما بدأ جسده يتشنج.

لم يتمكن المسعفون من إنقاذ سواريز، وأُعلن عن وفاته لاحقاً في مستشفى في ساو باولو، لكن السبب الدقيق لوفاته ما زال غير واضح، حسب ما صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية.

وقال منظمو أسبوع الموضة في بيان نُشر على موقع "تويتر" إن "سواريس تلقى المساعدة بعد سقوطه ونُقل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته". وأضاف المنظمون: "نحن نتأسف على هذه الخسارة ونقدم عزاءنا الصادق لعائلة تاليس".

وحسب موقع " CNN"عربية، فإن سبب وفاة سواريس غير معروف حتى الآن، وذكرت الشركة المديرة لأعماله "Base Management"، عبر موقع "إنستغرام" أنه "لم يسبق أن اشتكى عارض الأزياء من أي مشاكل صحية، كما أنه كان نباتياً يتبع نظاماً غذائياً صحياً".