، تعميم من محافظة القطيف للإعلاميين: استقوا الأخبار من مصادرها ،

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علمت "الخليج 365" أن محافظة القطيف أصدرت تعميمًا هامًا لجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالمحافظة بعدم نشر أي أخبار نشاطات تخص المنطقة إلا بعد الرجوع للمحافظة وتحديدًا العلاقات العامة، وليس من أشخاص.
وحصلت "الخليج 365" على نسخة من التعميم الذي جاء فيه:
نظرًا لما لوحظ من نشر أخبار عن نشاطات المحافظة الداخلية من استقبالات وزيارات وغيرها في بعض المواقع الإخبارية دون الرجوع للجهة المعنية بها.
وحيث إن جميع الأخبار التي تخص محافظة القطيف يجب أن تؤخذ من مصدرها فقط (المحافظة - إدارة العلاقات العامة) وليس من أشخاص.
وعليه نؤكد على جميع الإخوة الإعلاميين ضرورة الالتزام بذلك وعدم نشر أي خبر داخلي تحت أي ظرف ما لم يرد إليكم من المحافظة حسب المتبع.
تعميم من محافظة القطيف للإعلاميين: استقوا الأخبار من مصادرهاعبدالله السالم الخليج 365 2019-04-29
علمت "الخليج 365" أن محافظة القطيف أصدرت تعميمًا هامًا لجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالمحافظة بعدم نشر أي أخبار نشاطات تخص المنطقة إلا بعد الرجوع للمحافظة وتحديدًا العلاقات العامة، وليس من أشخاص.
وحصلت "الخليج 365" على نسخة من التعميم الذي جاء فيه:
نظرًا لما لوحظ من نشر أخبار عن نشاطات المحافظة الداخلية من استقبالات وزيارات وغيرها في بعض المواقع الإخبارية دون الرجوع للجهة المعنية بها.
وحيث إن جميع الأخبار التي تخص محافظة القطيف يجب أن تؤخذ من مصدرها فقط (المحافظة - إدارة العلاقات العامة) وليس من أشخاص.
وعليه نؤكد على جميع الإخوة الإعلاميين ضرورة الالتزام بذلك وعدم نشر أي خبر داخلي تحت أي ظرف ما لم يرد إليكم من المحافظة حسب المتبع.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
02:57 PM
طالب بعدم نشر أي خبر داخلي ما لم يرد من المحافظة حسب المتبع
علمت "الخليج 365" أن محافظة القطيف أصدرت تعميمًا هامًا لجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بالمحافظة بعدم نشر أي أخبار نشاطات تخص المنطقة إلا بعد الرجوع للمحافظة وتحديدًا العلاقات العامة، وليس من أشخاص.
وحصلت "الخليج 365" على نسخة من التعميم الذي جاء فيه:
نظرًا لما لوحظ من نشر أخبار عن نشاطات المحافظة الداخلية من استقبالات وزيارات وغيرها في بعض المواقع الإخبارية دون الرجوع للجهة المعنية بها.
وحيث إن جميع الأخبار التي تخص محافظة القطيف يجب أن تؤخذ من مصدرها فقط (المحافظة - إدارة العلاقات العامة) وليس من أشخاص.
وعليه نؤكد على جميع الإخوة الإعلاميين ضرورة الالتزام بذلك وعدم نشر أي خبر داخلي تحت أي ظرف ما لم يرد إليكم من المحافظة حسب المتبع.
، تعميم من محافظة القطيف للإعلاميين: استقوا الأخبار من مصادرها ،
المصدر : الخليج 365
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