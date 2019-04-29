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تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الثغر العام من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد وصوله إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني آلاماً شديدة بمنطقة البطن.
واتضح بعد الكشف الطبي على المريض وإجراء الفحوص اللازمة، أنه يعاني من انفجار في الزائدة الدودية وصدمة استثنائية وتجمع صديدي في الصفاق الداخلي والخارجي والصفاق الخلفي.
وأثناء العملية لاحظ الفريق الجراحي وجود تعفّن في أنسجة البطن، وغرغرينة متعفنة في المصران الأعور.
وخضع المريض لأربع عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح، ثم غادر المستشفى وهو في صحة جيدة.
إنقاذ حياة عشريني بـ4 عمليات جراحية بـ"ثغر جدة"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-04-29
تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الثغر العام من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد وصوله إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني آلاماً شديدة بمنطقة البطن.
واتضح بعد الكشف الطبي على المريض وإجراء الفحوص اللازمة، أنه يعاني من انفجار في الزائدة الدودية وصدمة استثنائية وتجمع صديدي في الصفاق الداخلي والخارجي والصفاق الخلفي.
وأثناء العملية لاحظ الفريق الجراحي وجود تعفّن في أنسجة البطن، وغرغرينة متعفنة في المصران الأعور.
وخضع المريض لأربع عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح، ثم غادر المستشفى وهو في صحة جيدة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
02:40 PM
عانى من انفجار بالزائدة الدودية وتجمّع صديدي
تمكّن فريق طبي جراحي بمستشفى الثغر العام من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد وصوله إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني آلاماً شديدة بمنطقة البطن.
واتضح بعد الكشف الطبي على المريض وإجراء الفحوص اللازمة، أنه يعاني من انفجار في الزائدة الدودية وصدمة استثنائية وتجمع صديدي في الصفاق الداخلي والخارجي والصفاق الخلفي.
وأثناء العملية لاحظ الفريق الجراحي وجود تعفّن في أنسجة البطن، وغرغرينة متعفنة في المصران الأعور.
وخضع المريض لأربع عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح، ثم غادر المستشفى وهو في صحة جيدة.
، إنقاذ حياة عشريني بـ4 عمليات جراحية بـ"ثغر جدة" ،
المصدر : الخليج 365
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