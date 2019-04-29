، "الأمانة" تزيل 38 مظلة سيارات عشوائية من الأحياء بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - باعتبارها مشوهة للمنظر العام ومُوثرة في الحركة المرورية

واصلت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، حملاتها الرقابية على مظلات السيارات العشوائية المخالفة، التي تستحوذ على مساحات من الشوارع بشكلٍ غير نظامي مسبّبةً تشوهات للمظهر العام، ومؤثرةً في الحركة المرورية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في بيانٍ لها، أن الحملة شملت حي الوسام، والأحياء المجاورة داخل نطاق غرب الطائف، حيث أزالت أكثر من 38 مظلة مخالفة، مبينةً أنه سيتم توسيع الحملة على جميع الأحياء بالمحافظة خلال الفترة المقبلة؛ للحد من استغلال الشوارع والأرصفة وتشويه المظهر العام.

وأكّدت أن المراقبين أنذروا ملاك المنازل المخالفين بضرورة تفكيك هذه المظلات، وأمهلتهم فترة كافية لإزالتها، وفي حال عدم تجاوبهم ستتم الإزالة الفورية من خلال فرق عمل ميدانية تتولى أعمال الإزالة للمظلات المقامة أمام المنازل أو في الأراضي الخلاء، إضافة إلى إزالة الانشاءات المخالفة كافة التي تعترض مسارات المشاة والمركبات.

يُشار إلى أن "الأمانة" كانت قد أزالت في وقتٍ فائت مجموعة من المظلات العشوائية بعد إنذار أصحابها، وحذّرتهم من العودة إلى إنشائها مرةً أخرى.