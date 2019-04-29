، وزير الحرس يوجّه باستبدال مدير إدارة سكنية ومجموعة موظفين خالفوا الأنظمة ،

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وجّه الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة؛ لمخالفتهم الأنظمة.
ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، يأتي ذلك استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.
وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، قد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية، ومازالت تواصل أعمالها في حصر وتأهيل جميع فلل المدن السكنية، ورفع مستوى النظافة ومتابعة فرق الصيانة بشكل دوري ومستمر لضمان تقديم خدمات مميزة لمنسوبي المدن السكنية التابعين لوزارة الحرس الوطني.
وزير الحرس يوجّه باستبدال مدير إدارة سكنية ومجموعة موظفين خالفوا الأنظمةعيسى الحربي الخليج 365 2019-04-29
وجّه الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة؛ لمخالفتهم الأنظمة.
ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، يأتي ذلك استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.
وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، قد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية، ومازالت تواصل أعمالها في حصر وتأهيل جميع فلل المدن السكنية، ورفع مستوى النظافة ومتابعة فرق الصيانة بشكل دوري ومستمر لضمان تقديم خدمات مميزة لمنسوبي المدن السكنية التابعين لوزارة الحرس الوطني.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
01:45 PM
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
01:54 PM
بناءً على توصيات اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية
وجّه الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة؛ لمخالفتهم الأنظمة.
ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، يأتي ذلك استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.
وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، قد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية، ومازالت تواصل أعمالها في حصر وتأهيل جميع فلل المدن السكنية، ورفع مستوى النظافة ومتابعة فرق الصيانة بشكل دوري ومستمر لضمان تقديم خدمات مميزة لمنسوبي المدن السكنية التابعين لوزارة الحرس الوطني.
، وزير الحرس يوجّه باستبدال مدير إدارة سكنية ومجموعة موظفين خالفوا الأنظمة ،
المصدر : الخليج 365
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