، وزير الحرس يوجّه باستبدال مدير إدارة سكنية ومجموعة موظفين خالفوا الأنظمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على توصيات اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية

وجّه الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، باستبدال مدير إحدى الإدارات السكنية ومجموعة من موظفي الإدارة؛ لمخالفتهم الأنظمة.

ووفق ما أعلنته الوزارة، اليوم، يأتي ذلك استكمالاً لعمل اللجنة المشكّلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية وبناءً على توصياتها.

وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، قد وجّه بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالمدن السكنية، ومازالت تواصل أعمالها في حصر وتأهيل جميع فلل المدن السكنية، ورفع مستوى النظافة ومتابعة فرق الصيانة بشكل دوري ومستمر لضمان تقديم خدمات مميزة لمنسوبي المدن السكنية التابعين لوزارة الحرس الوطني.