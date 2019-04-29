، رئيس مجلس علماء باكستان يُشيد بدور "التعاون الإسلامي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرَبَ عن تقديره لوقوف المملكة داعمةً للقضايا الإسلامية

ثمّن رئيس مجلس علماء جمهورية باكستان الإسلام الشيخ طاهر الأشرفي، دور منظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود ووحدة صف المسلمين، وتفاعلها مع القضايا الإسلامية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال احتفال أقامه علماء باكستان ورؤساء المكاتب الدينية أمس، بعد تكريم "الأشرفي" من قِبَل منظمة التعاون الإسلامية كشخصية بارزة لجهودها الإسلامية، على هامش مهرجان منظمة التعاون الثاني الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأعرب عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثميين، على دوره المتواصل في السعي لنشر التضامن والوحدة بين المسلمين؛ مشيدًا بالخطوات التي تنتهجها المنظمة في عهده.

وأكد "الأشرفي" شكره لدولة مقر المنظمة، المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين جميعًا وقلب العالم الإسلامي، التي تدعم كل القضايا الإسلامية دون أي تمييز.