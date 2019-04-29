- 1/2
- 2/2
ثمّن رئيس مجلس علماء جمهورية باكستان الإسلام الشيخ طاهر الأشرفي، دور منظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود ووحدة صف المسلمين، وتفاعلها مع القضايا الإسلامية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال احتفال أقامه علماء باكستان ورؤساء المكاتب الدينية أمس، بعد تكريم "الأشرفي" من قِبَل منظمة التعاون الإسلامية كشخصية بارزة لجهودها الإسلامية، على هامش مهرجان منظمة التعاون الثاني الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأعرب عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثميين، على دوره المتواصل في السعي لنشر التضامن والوحدة بين المسلمين؛ مشيدًا بالخطوات التي تنتهجها المنظمة في عهده.
وأكد "الأشرفي" شكره لدولة مقر المنظمة، المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين جميعًا وقلب العالم الإسلامي، التي تدعم كل القضايا الإسلامية دون أي تمييز.
رئيس مجلس علماء باكستان يُشيد بدور "التعاون الإسلامي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
ثمّن رئيس مجلس علماء جمهورية باكستان الإسلام الشيخ طاهر الأشرفي، دور منظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود ووحدة صف المسلمين، وتفاعلها مع القضايا الإسلامية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال احتفال أقامه علماء باكستان ورؤساء المكاتب الدينية أمس، بعد تكريم "الأشرفي" من قِبَل منظمة التعاون الإسلامية كشخصية بارزة لجهودها الإسلامية، على هامش مهرجان منظمة التعاون الثاني الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأعرب عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثميين، على دوره المتواصل في السعي لنشر التضامن والوحدة بين المسلمين؛ مشيدًا بالخطوات التي تنتهجها المنظمة في عهده.
وأكد "الأشرفي" شكره لدولة مقر المنظمة، المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين جميعًا وقلب العالم الإسلامي، التي تدعم كل القضايا الإسلامية دون أي تمييز.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
01:29 PM
أعرَبَ عن تقديره لوقوف المملكة داعمةً للقضايا الإسلامية
ثمّن رئيس مجلس علماء جمهورية باكستان الإسلام الشيخ طاهر الأشرفي، دور منظمة التعاون الإسلامي في دعم جهود ووحدة صف المسلمين، وتفاعلها مع القضايا الإسلامية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال احتفال أقامه علماء باكستان ورؤساء المكاتب الدينية أمس، بعد تكريم "الأشرفي" من قِبَل منظمة التعاون الإسلامية كشخصية بارزة لجهودها الإسلامية، على هامش مهرجان منظمة التعاون الثاني الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأعرب عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الدكتور يوسف بن أحمد العثميين، على دوره المتواصل في السعي لنشر التضامن والوحدة بين المسلمين؛ مشيدًا بالخطوات التي تنتهجها المنظمة في عهده.
وأكد "الأشرفي" شكره لدولة مقر المنظمة، المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين جميعًا وقلب العالم الإسلامي، التي تدعم كل القضايا الإسلامية دون أي تمييز.
، رئيس مجلس علماء باكستان يُشيد بدور "التعاون الإسلامي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس علماء باكستان يُشيد بدور "التعاون الإسلامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.