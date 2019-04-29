أمطار رعدية تهطل على 9 مناطق بالمملكة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأثنين، عدة تنبيهات متقدمة على 9 مناطق، بشأن الحالة المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وأوضحت التنبيهات أن كل من: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، ستشهد هطولا لأمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تستمر حتى المساء.
بينما تشهد نجران، والجوف نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على الأجزاء الغربية.
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