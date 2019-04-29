بدء أول أيام النجم الثاني من الذراعين.. والحصيني يكشف ما سيحدث وعدد أيامه

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الإثنين هو أول أيام النجم الثاني من “الذراعين” وعدد أيامه 13؛ حيث تكون أمطاره غزيرة.

تفصيلاً، أوضح الحصيني؛ عبر حسابه في “تويتر”، أن اليوم الإثنين النجم الثاني من “الذراعين”، وهو الرشاء أيامه 13؛ مطره غزير، آخر النجوم اليمانية، الجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار، وخاصة في الظهيرة، تُغرس فسائل النخيل وتُزرع الخضار وتُزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني، وفيه تبدأ عودة الصفاري- الخواضير.