وزير الخدمة المدنية يكشف آخر ما وصلت له تحديثات لوائح الوظائف التعليمية والصحية والدبلوماسية

قال وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، إن تحديثات لوائح الوظائف التعليمية والوظائف الصحية والدبلوماسية ما زالت قيد المراجعة النهائية. وقال الحمدان خلال كلمته في ورشة عمل أقامتها الوزارة بمنطقة الباحة إنه سيتم إعلان اللوائح المحدثة فور الانتهاء منها.

والتقى وزير الخدمة المدنية خلال زيارته للباحة أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات التطوير والتواصل والدعم، لرفع أداء ومستوى الموظف الحكومي بالمنطقة.

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