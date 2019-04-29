حساب المواطن يعلق على تأثير الخادمة المنزلية على قيمة الدعم

أوضح حساب المواطن أن العمالة المنزلية لا تؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق. وقال حساب المواطن : العمالة المنزلية لا تؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وجاء ذلك ردًا تساءل مواطن بشأن تأثير وجود سائق خاص أو عمالة منزلية على دعم حساب المواطن ومعايير الاستحقاق.

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