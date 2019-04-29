رابط التسجيل في النقل التعليمي في السعودية اليوم - نظام نور

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب في خدمة النقل المدرسي خلال العام الدراسي المقبل بالتعاون مع كافة إدارات التعليم في مناطق المملكة العربية السعودية.

وأتاحت الشركة طريقتين للتسجيل وذلك إما عن طريق موقع نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة، منوّهة أن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلبة المسجّلين، وأنه سيتم استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات المطلوبة عند تغيير ولي الأمر موقع منزله.

للتسجيل عبر نظام نور الرابط هنا



وأوضحت الشركة أنه وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام نور، حيث تُراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق، من أبرزها: البيئة المعيشية للطلبة، وبرنامج الدراسة (تعليم عام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر- وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة).