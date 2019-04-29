بدور البراهيم تنشر فيديو جديد بعد التحقيق معها - شاهد

أوردت بدور البراهيم من مشاهير سناب شات في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل.

وقدمت بدور البراهيم في الفيديو اعتذارها عما بدر منها في المقطع الأول أثناء ترويجها لأحد المنتجات الزيتية للمساج.

يذكر أن فيديو بدور البراهيم الأول، أثار غضب واسع من قبل الجماهير، إذ كانت تروج لمنتج زيت مساج لمس الجمهور فيه "إيحاءات جنسية".

وقالت : "اليوم استدعتني النيابة العامة لما بدر مني بسبب إعلان تم تداوله في السوشيال ميديا، إعلان عن زيت حق مساج".

وأضافت: طبعا طلعت مني كلمات ممكن فيها إيحاءات جنسية، لكن أنا ما أقصد، أنا كنت أشرح للمتابعين المنتج هذا فانفهمت غلط.

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وتابعت : "أعتذر لكافة أفراد المجتمع سواء في السعودية أو بالعالم العربي، أنا أسفة، وحقكم علي، كانت نيتي صافية، وأشد على الجهات الحكومية والنيابة العامة اللي هدفهم استقرار المجتمع وسلامته".

سناب بدور البراهيم