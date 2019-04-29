بالصور.. «بن لبدة» يشهد إنجازات تعليم الداير بالحد الجنوبي

شهد محافظ الداير بمنطقة جازان نايف بن ناصر بن لبدة، احتفال مكتب تعليم الداير بالحد الجنوبي الذي أقيم تحت عنوان «الحد الجنوبي.. ملحمة عطاء»، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، ومديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية في محافظة الداير.

وفور وصول محافظ الداير، بدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ثم عرض مرئي استعرض التحديات والإنجازات والجهود التي بذلها المكتب لتسهيل العملية التعليمية في أكثر من 60 مدرسة بالشريط الحدودي و18مدرسة توأمة، وكشف العرض عن التحدي الذي اعترض المكتب بقطاع «آل يحيى وآل زيدان» باستمرار التعليم في ظل عدم قدرة المعلمين والمعلمات الوصول إلى أكثر من 600 طالب وطالبة، وتقديم المكتب الحلول الطارئة الإبداعية التي ساهمت في تجاوز هذه العقبة.

ثم استعرض مدير مكتب التعليم بالداير في كلمة له، المنجزات العلمية التي حققها طلاب وطالبات المكتب والمدارس، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة العمل وتجويد المخرجات في مدارس الحد الجنوبي من خلال مركز الدعم المساند، مشيدًا بتظافر الجهود وتعاون الجهات الحكومية مدنية وعسكرية من أجل إنجاح مسيرة التعليم بالحد الجنوبي.

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بعد ذلك تم تقديم أوبريت إنشادي يسرد الملحمة البطولية التي سطرها جنود ومعلمو وطلاب الحد الجنوبي بمحافظة الداير.

وكرم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، رؤساء المراكز بالمحافظة ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل ومدارس الحد الجنوبي وقادتها، وفريق الدعم للمدارس الحدودية والمتقاعدين، والمتميزين في برامج نوعية من مدارس وأفراد، وكذلك المبادرات المتميزة من مدارس وأقسام وأفراد.

فيما قدم فريق الدعم الفني للمدارس الحدودية هدية رمزية إلى يحيى محمد المالكي مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية، نظير جهوده وعطاءاته مع الفريق، ثم قدم مدير مكتب تعليم الداير درعًا تذكاريًّا لمدير تعليم صبياء وقدم كذلك درعًا تذكاريًّا لمحافظ الداير.