نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد.. جلسة إفراج مشروط 6 مايو

أعرب نجل المواطن السعودي المعتقل في الولايات المتحدة حميدان التركي، اليوم الإثنين، عن أمله في الإفراج عن والده خلال جلسة يتم عقدها أول أيام رمضان المبارك، الموافق يوم الإثنين المقبل 6 مايو 2019م.

وكتب تركي حميدان التركي تغريدة - عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- قال فيها: «يتجدد الأمل لنا ولوالدي حميدان التركي في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط) والتي ستعقد بتاريخ 6 مايو، نسأل الله أن يكتب له فيها الفرج».

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وكانت أسرة التركي قد زارته في سنجه بولاية كولورادو الأمريكية في سبتمبر الماضي، وقالت ابنته نورة التركي، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، «بحمد الله تيسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامه وشكره ويوصيكم بالدعاء له».

وفي مارس 2018م، تمكّنت نورة من زيارة والدها؛ حيث وصفت هذا اللقاء الذي جمعها وشقيقتها بوالدهما، بـ«الدافئ»، إذ امتزج بالألم والفرح معًا، بعد سنوات طويلة قضاها التركي خلف القضبان.

يُذكر أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على حميدان التركي بزعم «اختطاف خادمته الإندونيسية والتحرش بها، وإجبارها على العمل لديه جبرًا دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر»، بحسب رواية الشرطة الأمريكية.