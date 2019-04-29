بالصور.. أمانة مكة تحرر أراضي حكومية من التعديات

أزالت أمانة العاصمة المقدسة «ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية»، تعديات على أراضي حكومية بمخطط الحسينية بمكة المكرمة.

شارك في العملية لجنة تضم عددًا من الجهات المعنية، وكانت التعديات عبارة عن عدد من المباني والأحواش بمساحة إجمالية تقدر بـ 500 متر مربع، مقامة بطرق غير نظامية وتم إزالتها إزالة كلية.

Advertisements

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية، حمدي قدح، أن اللجنة رصدت العديد من الإحداثيات التي أنشأها مخالفون دون مستند شرعي أو نظامي.

وتبين عدم وجود رخص بناء عليها، ومن ثم تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتأكد من ملكية المواقع، وتبين عدم نظامية البناء فيها.

وأكد قدح استمرار البلدية والجهات المشاركة ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، انطلاقًا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والممتلكات العامة.