الخبير «الحصيني»: اليوم بدء «موسم الرشاء» وأجواؤه تستمر 13 يومًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، حالة ممطرة قبل وخلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن النجم الثاني من الذراعين وهو الرشاء يبدأ اليوم وعدد أيامه ثلاثة عشر يومًا.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- «إن شاء الله، تفطرون على صوت الرعد، والبعض الآخر يتسحر على صوت المطر»، وأضاف أن هناك «حالتين ممطرتين من الأربعاء، 26 شعبان 1440 هـ، تؤثر على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية من المملكة ودول الخليج».

وأشار الخبير في الطقس، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

وأوضح الحصيني، أن النجم الثاني من الذراعين وهو الرشاء، وعدد أيامه ثلاثة عشر يومًا يبدأ الاثنين، مشيرًا إلى أنه من آخر النجوم اليمانية، ومطره غزير، والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار خاصة في الظهيرة.

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وتابع قائلًا إنه في هذ الموسم يتم غرس فسائل النخيل، وزراعة الخضار والذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني، وفيه تبدأ عودة «الصفاري- الخواضير».

من جهة أخرى، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا إلى أهالي منطقة نجران، بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية التي تشمل «حبونا وبدر الجنوب وتتجه إلى نجران والأجزاء المجاورة لها» مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس الاثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، مشيرة إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على هاتين المنطقتين، مع فرصة لتكون السحب الرعدية على المنطقتين السابقتين.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، موضحة أن «مكة المكرمة» ستسجل أعلى درجة حرارة تصل إلى 40 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «تبوك، حائل، رفحا، القريات، حفر الباطن» بـ16 درجة.