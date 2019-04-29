مدير جامعة المؤسس: رواتب شهر أبريل بآلية «صرف»

أعلن مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اكتمال منظومة التكامل الإلكتروني مع النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة (صرف) التابع لوزارة المالية، وذلك لصرف رواتب منسوبي ومنسوبات الجامعة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).

وفيما تم إيداع رواتب شهر أبريل ٢٠١٩ وفق هذه الآلية، بغية تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، ضمن أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني، فقد بيّن أن الآلية التي انتهجتها الجامعة في صرف رواتب منسوبيها، تأتي تماشيًّا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحقيقًا للتكامل الإلكتروني في مختلف المجالات مع الوزارات ذات العلاقة، الذي تتم بموجبه القراءة الآلية المباشرة من نظام الرواتب الخاص بالجامعة.

وبالتالي يتم إيداع رواتب المنسوبين من خلال رقم حساب الجامعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، إذ تعتبر تلك الخطوة متفردة عن نظيراتها من الجامعات، بعد أن سجلت البيانات أن جامعة «المؤسس»، أولى الجامعات السعودية التي أكملت عملية الربط مع وزارة المالية فيما يخص النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة (صرف)، وقد قدم شكره وتقديره لكل العاملين من منسوبي الجامعة الذين بذلوا جهودًا كبيرة لمواكبة هذا البرنامج المميز.

ويأتي النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة «صرف» ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية؛ لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية في إطار تمكين التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.

