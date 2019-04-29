السديس يكرم اقرأ في اللقاء الإعلامي لرئاسة شؤون الحرمين

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الرئاسة بعنوان "الإعلام في خدمة البلد الحرام" لاستعرض الخطة التشغيلية للرئاسة في موسم رمضان للعام 1440.
يذكر أن قناة اقرأ الفضائية و شركة اقرأ الإعلامية تعاونتا مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ببرامج عديدة كان آخرها برنامج عيش الحرم الذي تم تصويره في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وحثّ السديس وسائل الإعلام على بذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات اللازمة خلال شهر رمضان المبارك، والتفاني من الجميع من أجل إيصال رسالة الحرمين، ونشرها على أوسع نطاق، وتسلم التكريم ممثلاً عن اقرأ الاعلامي مراد الكحيلي.
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