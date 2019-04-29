السعودية اليوم / نائب أمير الرياض يتسلم شهادة الآيزو 27001 بعد حصول الإمارة عليها



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، شهادة الآيزو 27001، وذلك بعد حصول إمارة الرياض عليها.

وبين مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ أن الشهادة هي المعيار الدولي القابل للتدقيق الذي يحدد متطلبات الإمارة في نظام إدارة أمن المعلومات وتساعد في تحديد عمليات أمان المعلومات المثلى وأفضل الممارسات، لذلك تم اختيار الشهادة واستخدامها كإطار لأفضل الممارسات الأمنية.

وأفاد أن الشهادة تساهم داخلياً بتحسين القدرة على سرية العمل وسلامته وتوفر المعلومات السليمة، وكما أنها خارجياً تعتبر معياراً للحماية وتعزيز للسمعة والثقة لدى الأطراف الخارجية للتعامل مع إمارة المنطقة.

واطلع سمو الأمير محمد على تقرير مفصل عن الإنجازات التقنية خلال الأعوام الأربعة الماضية مُنذ تولي سموه إمارة المنطقة.

كما ثمن سمو نائب أمير الرياض، الجهد الذي تقوم به الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتطوير المستمر، وحثهم على المزيد من العمل لتقديم أفضل الخدمات التي تخدم المواطن والمقيم والزائر.

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13:53ت م

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