السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية بالشورى تتباحث مع سفيري بنجلاديش وبنين



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر بمقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعاً مع سفير جمهورية بينين لدى المملكة متائرو فاضلو.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين البلدين والعمل على تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين, وتبادل الزيارات بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات المختلفة لما فيه مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانب آخر، اجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

واستعرض الجانبان خلال اجتماعهما سبل التعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش، خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى والبرلمان البنجلاديشي .

// انتهى //

13:50ت م

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الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر بمقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعاً مع سفير جمهورية بينين لدى المملكة متائرو فاضلو.وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين البلدين والعمل على تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين, وتبادل الزيارات بينهما بما يسهم في تعزيز العلاقات المختلفة لما فيه مصالح البلدين والشعبين الصديقين.من جانب آخر، اجتمع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البنجلاديشية بمقر بالمجلس بالرياض الدكتور عبدالله بن حمود الحربي مع سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة السيد غلام موشي.واستعرض الجانبان خلال اجتماعهما سبل التعاون الثنائي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنجلاديش، خاصة العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى والبرلمان البنجلاديشي .// انتهى //13:50ت م0076

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