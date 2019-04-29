

الدمام 24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واس

انهت بلدية محافظة القطيف الدراسات الخاصة لـ 72 فرصة استثمارية متنوعة شاملة تطوير مواقع وواجهات بحرية وأسواق مركزية، وعدد من العناصر الجاذبة المتنوعة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع والمنطقة المحيطة، وإثراء الخريطة الاستثمارية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تعد الأكبر من حيث عدد الفرص والمساحات وتنوع الأنشطة التي تشمل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية، داعيا رجال الأعمال والمهتمين إلى استغلال هذه الفرص والدخول فيها.

ونوه أن هذه المشاريع تتميز بمواقعها الجاذبة وبمقومات مكانية وبيئية وبحرية يمكن الاستفادة منها في تطوير البيئة العمرانية وايجاد بيئة ترفيهية حيوية مميزة في المحافظة، مؤكداً تضمن الخطة لمواقع بأنشطة ترفيهية، وملاهي مائية، ومسطحات خضراء، وجلسات خارجية بهندسة معمارية عصرية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشمل جميع مدن وقرى المحافظة، وتستهدف جميع شرائح المجتمع.

وبين المهندس الحسيني أن هذه المشاريع لها فائدة كبيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والسياحي، كما أنها تبتكر فرصا استثمارية متنوعة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتعزز المزيد من فرص العمل في مجالات عدة منها السياحي والترفيهي وغيرها، وتزيد من مستوى الخدمات في البنى التحتية في الواجهة البحرية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد من أهم عناصر التنمية المستدامة في عموم المناطق‪.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد منطقة ترفيهية وسياحية مفتوحة تتضمن أنشطة جاذبة، منها المطاعم، والبوفيهات، ما يلبي حاجة المحافظة لمثل هذه الخدمات، مع التقيد بما ورد في الأنظمة والتعليمات الخاصة باستثمار الأراضي الساحلية ومراعاة ضوابط أنسنة المدن وإبقاء الشواطئ مفتوحة للعامة، للارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة.

// انتهى //

13:48ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية القطيف تنهي دراسة 72 فرصة استثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.