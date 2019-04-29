السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع الإدارات الحكومية الثاني للاستعداد لشهر رمضان المبارك



عرعر 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, الاجتماع الثاني للإدارات الحكومية بالمنطقة للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وفي مستهل الاجتماع هنَّأ سموه الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك, داعيًا الله - العلي القدير - أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم .

واستعرض سموه خلال الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات الإدارات الحكومية لاستقبال شهر رمضان، بتهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والتأكد من اكتمال كافة التجهيزات، ودور أمانة المنطقة في الرقابة على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة وإظهار المشهد الرمضاني، إضافة إلى الاطلاع على الخطة التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بالقطاع الصحي.

وبحث الاجتماع استعدادات فرع وزارة التجارة في متابعة الأسعار ومراقبة السلع لجهة جودتها وصلاحيتها والتأكد من توفرها، واستعداد شركة الكهرباء والادارة العامة لخدمات المياه للتأكد من تقديم خدماتهما دون انقطاع ووضع التدابير المناسبة الواجب اتباعها لمواجهة حالات الطوارئ وفق أسس سليمة.

كما ناقش الاجتماع خطة إدارة المرور في تطبيق أرقى أساليب الإدارة المرورية لتنظيم الحركة المرورية بما يمنع الاختناقات ويحقق الانسيابية بالحركة، ويقلل الحوادث ومخالفة النظام، وضمان جاهزية فرق الدفاع المدني وتكثيف الرقابة على المنشآت المؤقتة وضمان مطابقتها لمواصفات السلامة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

13:45ت م

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