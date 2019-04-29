السعودية اليوم / سلطنة عمان تستضيف غداً اجتماعات وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون



مسقط 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

تستضيف سلطنة عمان يوم غد الثلاثاء الاجتماع الـ 48 لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الـ 57 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ 37 لوكلاء وزارات الصناعة التحضيري للاجتماع

الـ 45 للجنة التعاون الصناعي بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

وسيناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المتصلة بالقطاعين التجاري والصناعي واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وإنشاء منصة موحدة لتسجيل العلامات التجارية ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما سيناقش الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية.

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13:41ت م

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