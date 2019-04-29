السعودية اليوم / بلدية "القفل" بصامطة تناقش آلية معالجة التشوه البصري بالمركز والقرى التابعة له



صامطة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

بحثت بلدية القفل التابعة لمحافظة صامطة، في اجتماع لها اليوم، سبل معالجة التشوه البصري بالمركز والقرى التابعة له والملاحظات المرصودة لعدد من المناظر التي لا تتناسب مع الذوق العام وتشوه شوارع وممرات بعض المواقع.

وشدد رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي على أهمية معالجة تلك الملاحظات في المركز وما يتبعه من قرى لما في ذلك من تحسين لمستوى الذوق العام، وإضافة اللمسات الجمالية لتلك المواقع التي قد تشوهها بعض المناظر غير المستحسنة، مثل إزالة السيارات التالفة والمهملة وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوهة للمظهر العام وجميع مسببات التلوث البصري.

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13:39ت م

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