السعودية اليوم / أمانة الشرقية تحصد المركز الأول لجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية في التحول الرقمي



الدمام 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

حصدت أمانة المنطقة الشرقية المركز الأول لجائزة الشرق الأوسط الـ 25 ، لتميز الحكومة والمدن الذكية في التحول الرقمي في إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن الأمانة حصدت المركز الأول لجائزة الشرق الأوسط الـ 25 لتميز الحكومة والمدن الذكية في التحول الرقمي في إدارة المخلفات الصلبة، بعد ترشيحها من قبل الخبراء والمختصين أعضاء لجنة تحكيم الجائزة استناداً إلى معايير معهد الشرق الأوسط للتميز الحكومي المعتمدة في ترشيح واختيار الفائزين، تقديراً لتميز أمانة المنطقة الشرقية بإجراء تحول رقمي كامل في عملياتها في إدارة المخلفات الصلبة وبمنافسة من أمانات محلية وبلديات إقليمية.

وأشار أن جائزة معهد الشرق الأوسط تقدم بشكل سنوي من خلال تقديم مبادرات تطوير تنافسية الخدمات وتكريم استراتيجيات التميز في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية، لافتاً إلى أن رؤية الجائزة تتبلور في إبراز أفضل إنجازات التحول المؤسسي، ونجاحات القيادات والمؤسسات، وتسليط الضوء على ممارسات التميز في صياغة مستقبل الخدمات الذكية في إطار تكريم أفضل المبادرات التطويرية والذي بدوره سوف يسهم في تعزيز التنافسية ونقل الخبرات المتميزة.

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13:23ت م

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