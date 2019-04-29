السعودية اليوم / غداً .. ملتقى تعريفي بكود البناء بأمانة المنطقة الشرقية



الدمام 24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واس

تنظم أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة

وسيتضمن الملتقى عرضا لنظام مزاولة المهنة، فيما سيشهد تسجيل واعتماد إلكتروني للمكاتب المؤهلة بأمانة المنطقة الشرقية، وعرضا لتطبيقات كود البناء السعودي بجميع تخصصاته، وكذلك تأهيل المهندسين لكود البناء السعودي، إضافة الى أوراق عمل مصاحبة، وسيختتم بمناقشة مفتوحة.

وتهدف الأمانة والهيئة من تنظيم وعقد الورش والدورات التدريبية الى نشر فكر وثقافة تطبيق الكود السعودي وإعادة تأهيل المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية والمقاولين.

ووجهت أمانة المنطقة الشرقية وفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص من مقاولين واستشاريين وهندسيين ومكاتب هندسية لحضور هذا الملتقى.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الأمانة انطلاقا من توجهها للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحرصها وسعيها الدؤوب لتطوير الأنظمة وبيئة العمل ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

13:13ت م

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الدمام 24 شعبان 1440 هـ الموافق29 إبريل 2019 م واستنظم أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين - الشريك الإستراتيجي - غداً، الملتقى التعريفي وورشة العمل الخاصة بكود البناء، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام.وسيتضمن الملتقى عرضا لنظام مزاولة المهنة، فيما سيشهد تسجيل واعتماد إلكتروني للمكاتب المؤهلة بأمانة المنطقة الشرقية، وعرضا لتطبيقات كود البناء السعودي بجميع تخصصاته، وكذلك تأهيل المهندسين لكود البناء السعودي، إضافة الى أوراق عمل مصاحبة، وسيختتم بمناقشة مفتوحة.وتهدف الأمانة والهيئة من تنظيم وعقد الورش والدورات التدريبية الى نشر فكر وثقافة تطبيق الكود السعودي وإعادة تأهيل المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية والمقاولين.ووجهت أمانة المنطقة الشرقية وفرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص من مقاولين واستشاريين وهندسيين ومكاتب هندسية لحضور هذا الملتقى.وتأتي هذه الخطوة من قبل الأمانة انطلاقا من توجهها للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحرصها وسعيها الدؤوب لتطوير الأنظمة وبيئة العمل ومواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //13:13ت م0061

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