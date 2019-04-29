السعودية اليوم / "مهارات التعامل" و "إدارة الوقت" دورتين تدريبيتين بجامعة الحدود الشمالية



عرعر 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

نظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية أمس، دورتين تدريبيتين بعنوان "مهارات التعامل مع ضغوط العمل", و "إدارة الوقت" للرجال، وذلك بمقر العمادة بمدينة عرعر.

وأوضحت العمادة أن الدورة تستمر خمسة أيام بمعدل 25 ساعة تدريبية معتمدة.

مما يذكر أن العمادة أعلنت عن عدة دورات تدريبية معتمدة مهارية وإدارية في كل من مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف للرجال والنساء بمعدل 25 ساعة تدريبية.

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13:12ت م

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