السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تنفذ برنامجاً صيفياً للغة الإنجليزية في السيح والدلم



السيح 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

أقرت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وإدارة تعليم الخرج، إقامة برنامج صيفي للغة الانجليزية لطلاب المدارس الثانوية بقطاعي التعليم في السيح والدلم، وذلك بدءاً من يوم الأحد 27 / 10 / 1440 هـ .

ويهدف البرنامج الذي تنفذه عمادة السنة التحضيرية بالجامعة إلى تعزيز مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية، والتركيز على مهارتي المحادثة والاستماع لدى الطلاب المتوقع تخرجهم والتحاقهم بالجامعة في برنامج السنة التحضيرية للعام الجامعي القادم 1441هـ .

ويشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من المحاضرين من المتحدثين الأصليين للغة الانجليزية.

// انتهى //

13:05ت م

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