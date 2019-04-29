السعودية اليوم / النقل التعليمي يدعو الراغبين بنقل مدرسي مريح وآمن لأبنائهم التسجيل الآن في الخدمة

الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- أولياء الأمور الراغبين في استفادة أبنائهم الطلبة في التعليم العام من خدمة النقل المدرسي خلال العام الدراسي المقبل1440 / 1441هـ، المبادرة بالتسجيل في الخدمة من

الآن، بهدف ضمان الحصول على المقاعد المخصصة التي ستوفر لأبنائهم نقلاً مريحاً وآمناً إلى مدارسهم طوال العام.

وأوضحت الشركة أنها حرصت بالتعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات في الخدمة، حيث أتاحت لأولياء الأمور طريقتين للتسجيل، وذلك إما عن طريق موقع نظام "نور" الإلكتروني التابع لوزارة التعليم (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx)، أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمةالنقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة، منوّهة أن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلبة المسجّلين، وأنه سيتم استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات المطلوبة عند تغيير ولي الأمر موقع منزله.

وبيّنت الشركة أنه وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام "نور"، حيث تُراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق، من أبرزها: البيئة المعيشية للطلبة، وبرنامج الدراسة (تعليم عام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر- وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة).

وتُراعي الشركة عند دراسة الطلب معايير "الأولوية في الاستحقاق"، والتي من أهمها: سلامة الطالب أو الطالبة، والحالة الاجتماعية، ومدى البُعد عن المدرسة، فكلما كان المنزل أكثر بعداً كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر.

وفي حال قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة، يتم إلحاقهم بالحافلات بعد تزويدهم ببطاقات الصعود، لتنطلق بعدها خدمة نقل الطلبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد (بإذن الله)، متمتعين بكافة عوامل الراحة والأمان والموثوقية العالية على مدار العام.

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وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل المباشر مع مشرف أو مشرفة النقل في المدرسة عند وجود أي استفسارات أو ملاحظات مرتبطة بالخدمة، فضلاً عن توفير الشركة وسائل تواصل أخرى، مثل إمكانية الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم المجاني (8001231000)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – انستقرام - يوتيوب) التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTC)، إضافة إلى بوابتها الإلكترونية (www.tatweertransit.com).

يُشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نجحت في توسيع خدمة النقل المدرسي وتطويرها ومضاعفة أعداد المستفيدين منها 100% منذ انطلاقها عام 2012 حتى تجاوز العدد الـ 1.2 مليون مستفيد من الطلاب والطالبات يدرسون في 15 ألف مدرسة ويتم نقلهم عبر 25 ألف حافلة ومركبة في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها وهجرها، مما أسهم في انتظام العملية التعليمية بشكل عام، وعزز من مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، لا سيما بعد تجنيبهم مشاكل رئيسة مثل التأخير أو التغيّب والتسرب المدرسي.

// انتهى//

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